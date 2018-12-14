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Журналист — о сейве Василевского: его бы просто так не назвали Большим котом

Журналист — о сейве Василевского: его бы просто так не назвали Большим котом
Хоккей / НХЛ

Обозреватель издания Tampa Bay Times Джо Смит прокомментировал сейв голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).

«Можно ли Василевского признать всеми тремя звёздами матча? Его бы не называли Большим котом просто так. Это было одно из лучших спасений, что я видел», — с восторгом отметил Смит.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».

Сейв года от Василевского! Как он это сделал?
Такому позавидовал бы даже Гашек.
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