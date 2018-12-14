Журналист — о сейве Василевского: его бы просто так не назвали Большим котом

Обозреватель издания Tampa Bay Times Джо Смит прокомментировал сейв голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:1).

«Можно ли Василевского признать всеми тремя звёздами матча? Его бы не называли Большим котом просто так. Это было одно из лучших спасений, что я видел», — с восторгом отметил Смит.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский в первом матче после травмы отразил 48 бросков из 49 и был признан главной звездой встречи. 48 сейвов — это личный рекорд Василевского по количеству отражённых бросков в матче регулярного чемпионата, а также повторение клубного рекорда «Лайтнинг», установленного Беном Бишопом 19 января 2014 года. Ранее российский вратарь никогда не отражал более 46 бросков за игру «регулярки».