«Рубин» обменял нападающего Егора Бабенко в «Северсталь»

Хоккейные клубы «Северсталь» и «Рубин» совершили обмен, в результате которого нападающий Егор Бабенко отправляется в Череповец, информирует официальный сайт «Северстали» Тюменский клуб получил денежную компенсацию.

21 ноября Егор подписал пробный контракт с московским «Динамо», в рамках которого смог провести три официальных матча. За отведённый период игрок не набрал результативных баллов при показателе полезности "+1" и 0 минут штрафного времени. В среднем хоккеист проводил на площадке около семи с половиной минут за матч. По итогам просмотра руководство и тренерский штаб московского «Динамо» приняли решение не подписывать полноценный контракт с нападающим.

Егор родился и начинал заниматься хоккеем в Тюмени. На профессиональном уровне дебютировал в «Тюменском Легионе» в МХЛ. На высшем уровне начинал играть в составе тольяттинской «Лады».