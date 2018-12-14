Коваленко: профсоюз не даст «казнить» Казионова, упрямство «Динамо» Мн удивляет

Руководитель профсоюза игроков и тренеров Андрей Коваленко рассказал о заседании комиссии КХЛ по контрактным спорам.

«Накануне в Москве состоялось заседание комиссии по контрактным спорам, на котором рассматривалось «дело» 31-летнего форварда минского «Динамо» Дениса Казионова. Руководство клуба перед заседанием внесло фамилию игрока в список отказов и попыталось сократить его контракт. В соответствии с Регламентом клуб имеет право выставить игрока на драфт отказов. В дальнейшем, если хоккеист оказывается невостребованным другими командами, его могут или отправить в ВХЛ на действующих условиях, или сократить его контракт на 20%. Понятно, что для этого сокращения нужны конкретные и веские причины, факты. На наш взгляд, никакой конкретики на заседании комиссии не прозвучало. Поэтому позиция представителя профсоюза была категоричной: контракт подписан, объективных причин для пересмотра его условий нет. И эта позиция была услышана, принято единогласное решение — клубу отказать.

В чём-то генерального директора, наверное, можно понять: он не так давно пришёл в клуб, возможно, расплачивается за ошибки своих предшественников. Но даже если руководство поменяется 50 раз, в сухом остатке то, что клуб по своей воле дал игроку контракт, а игрок его чётко выполняет. Всё остальное — из лирической категории «ваши ожидания — ваши проблемы». Ну а сетования на то, что игрок «икс» получает больше, чем игрок «игрек», волнуют лишь людей внутри клуба — особенно тех, кто формировал команду и договаривался с игроками, а также спонсорами по контрактным суммам. Денис Казионов — постоянный член профсоюза, мы находимся в тесном контакте с его представителями. Не видим ни одной юридической причины для того, чтобы результат повторного заседания комиссии чем-то отличался от результата предыдущего. Упрямство уважаемого клуба вызывает некоторое удивление, но мы не позволим игрока «казнить», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.