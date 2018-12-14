Вайсфельд: аренда означает, что 3-4 клуба КХЛ будут контролировать всю лигу

Бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд прокомментировал предложение клубов ввести в Континентальной хоккейной лиге институт аренды.

«Вместо того чтобы бороться со скрытой арендой, хотят её ввести. Понятно, что у нас клубы есть богатые и бедные, невозможно их уравнять по финансам. Но существуют другие механизмы, которые можно использовать для уравнивания клубов, как это делается в НХЛ. Драфт в КХЛ отменили, хотя это был один из мощнейших механизмов. А аренда – это значит, что трём-четырём клубам будут принадлежать все игроки. Три-четыре клуба будут контролировать всю лигу. И сейчас-то такая ситуация, а с арендой она усугубится. И, самое главное, менеджеры не несут ответственности – они раздали всех своих игроков и сидят ждут. Кто-то заиграет из 20 человек – они его вернут и будут говорить: «Вот, мы воспитали, подготовили». Мастерство менеджера заключается в том, чтобы спрогнозировать перспективы игрока сейчас. Это снижает конкуренцию, соответственно, интерес болельщиков. Потом удивляемся, почему у нас трибуны пустые, а в НХЛ полные. Потому что там идёт соревнование. Вместо того чтобы уравнивать силы клубов, мы эту пропасть увеличиваем.

Это делается для того, чтобы скрыть некомпетентность менеджеров. Представьте себе, у вас 30 человек, и они все классные. Но вам говорят, что вы имеете право оставить только 25. Вы должны определить – кто эти пять. Допустим, вы определили, эти пятеро ушли в другие клубы и вдруг заиграли. А из тех 25, которые остались, кто-то провалился. Ты боишься, как бы не сказали тебе, что ты плохой менеджер, что упустил тех, а оставил этих. Почему в НХЛ в основном составе разрешают по 23 игрока держать?! Они же могут и 100 держать, и 200. Это делается для того, чтобы равномерно распределить лучших игроков по клубам. Там такая ситуация, что, несмотря на то что у тебя, условно, денег в 10 раз больше, чем у меня, ты ничего сделать не можешь», — цитирует Вайсфельда «Спорт Бизнес Online».