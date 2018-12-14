Щехура: «Трактор» играет лучше, чем в начале сезона, возможно, нашли «химию»

Нападающий «Трактора» Пол Щехура рассказал о самочувствии после травмы и поделился мнением о последних результатах челябинского клуба.

«Сейчас всё прекрасно. Все травмы в прошлом, и мы движемся только вперёд.

Действительно, сейчас мы играем гораздо лучше, чем в начале сезона. Возможно, просто нашли «химию», стали более надёжно играть в защите, и к нам пришла уверенность. Нужно продолжать в том же духе.

Стал ли переход Кристиана Томаса мощным усилением? Его трансфер – отличная помощь. Кристиан молодой, быстрый, и у него есть приличный опыт игры в Северной Америке.

Будет ли нам не хватать Виталия Кравцова? Конечно. Он забивает голы, здорово играет и помогает команде. Но мы в «Тракторе» желаем ему только наилучшего. Надеюсь, он неплохо выступит (Кравцов уехал в молодёжную сборную России. — Прим. «Чемпионата»). Возможно, не так хорошо, как Канада, но всё же (смеётся)», — цитирует Щехуру «Челябинский хоккейный портал».