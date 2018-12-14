Кутейкин: количество сломанных клюшек за сезон не считал

Защитник ХК «Спартак» Андрей Кутейкин рассказал о взаимодействии с более молодыми игроками, мощном броске и ответил на вопрос, сколько клюшек ломает за сезон.

«Обращаются ли молодые игроки за советом? На это у нас есть тренеры. У каждого ведь своё видение: кто-то больше хочет играть в атаке, кто-то — только обороняется. Поэтому ребятам помогает и подсказывает тренер. Мы ведь такие же игроки, как и остальные, просто возраст отличается — не более того. А коллектив у нас очень хороший, атмосфера в раздевалке отличная. Мне нравится.

Люблю бросать издали? Так удобно заходить в зону. Не всегда дают добраться до красной линии, чтобы забросить без проброса. Раньше, когда шайба пересекала лицевую, сразу свистели, сейчас — нет. Поэтому договариваемся с ребятами, и они бегут вперёд.

Сколько клюшек ломаю за сезон? По-разному. В пачке идёт по шесть клюшек — бывает, попадется крепкая, и играешь долго, бывает — ломается быстро. Нет такого, что клюшка должна держаться, например, месяц. Иногда кажется, она крепкая, а потом вдруг бросаешь, и она пополам. Так что раз на раз не приходится, а точное количество сломанных за сезон клюшек я, конечно, не считал», — приводит слова Кутейкина пресс-служба «Спартака».