Камбэк сборной России и победный буллит Григоренко – в видеообзоре матча КПК

Сборная России стартовала на Кубке Первого канала с победы над сборной Швеции. Дебютный матч получился тяжёлым: к середине второго периода шведы вели со счётом 2:0. Шведская команда открыла счёт на 6-й минуте встречи — точным броском отметился Том Нильссон. Во втором периоде подопечные Рикарда Грёнборга упрочили преимущество в счёте благодаря заброшенной шайбе Класа Дальбека. Российская сборная сумела отыграться во втором периоде, по шайбе забросили Михаил Григоренко и Владислав Гавриков.

Календарь Кубка Первого канала

Победителя команды определили в серии буллитов. Победный буллит реализовал Григоренко.

Сборная России делит первое место в турнирной таблице со сборной Чехии. Чехи в стартовом матче на турнире с таким же счётом обыграли сборную Финляндии. При этом чешским хоккеистам также потребовалась серия буллитов для определения победителя.