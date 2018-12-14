ЦСКА продлил контракт с голкипером Юханссоном

Как стало известно «Чемпионату», ХК ЦСКА продлил контракт со шведским голкипером Ларсом Юханссоном. Контракт был продлён на два года.

Накануне, 13 декабря, Юханссон защищал ворота сборной Швеции в матче со сборной России на Кубке Первого канала. Стартовый матч турнира завершился со счётом 3:2 в пользу россиян. Победную шайбу российская сборная забросила в серии буллитов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Юханссон принял участие в 27 матчах и пропустил 11 шайб. За ЦСКА Юханссон выступает с 2017 года. Предыдущим клубом шведа был «Рокфорд Айс Хогс» из АХЛ. Швед ранее подписал контракт с «Чикаго Блэкхокс» в качестве свободного агента, но в Национальной хоккейной лиге так и не сыграл.