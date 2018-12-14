Зарипов: «Ак Барс» сделал выводы после поражений от ЦСКА и СКА

Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов считает, что перерыв на матчи Кубка Первого канала позволит командам Континентальной хоккейной лиги подготовиться к следующим матчам.

«Я считаю, что это хороший плюс. Появилось окошко для того, чтобы немного отдохнуть и потренироваться, подготовить себя к следующему этапу чемпионата. С другой стороны, есть маленький минус – игровая практика отходит в сторону. Но это не беда, один-два периода – и придём в себя.

Грядущая домашняя серия будет сложной? Можно и так сказать, но я считаю, что все серии сложные, все команды выходят побеждать, никто просто так отбывать номер на лёд не выходит, в том числе, и мы. В каждой игре мы будем готовиться побеждать и отдаваться по полной.

Неудачная серия с ЦСКА и СКА («Ак Барс» проиграл ЦСКА и СКА три матча с общим счётом 2:16.— Прим. «Чемпионата»)? Бывает. Даже не хочется это вспоминать. Мы сделали выводы и убрали эти матчи из головы», — цитирует Зарипова пресс-служба «Ак Барса».