Новый клуб НХЛ из Сиэтла приступил к поискам генменеджера

Новый хоккейный клуб «Сиэтл», который с сезона-2021/22 будет выступать в Национальной хоккейной лиге, приступил к поискам генерального менеджера, сообщает TSN со ссылкой на журналиста Пьера ЛеБрюна.

По словам ЛеБрюна, руководство клуба начало составлять список потенциальных кандидатов на должность генерального менеджера. Журналист утверждает, что в списке находятся около 10-12 человек. Тем не менее руководство команды приступит к переговорам лишь во время межсезонья.

Ранее совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. При этом у новой команды пока ещё даже нет названия. Предыдущее расширение состава участников НХЛ произошло в минувшем сезоне, когда в турнире дебютировал «Вегас Найтс», добравшийся до финала Кубка Стэнли.