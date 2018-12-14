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Новый клуб НХЛ из Сиэтла приступил к поискам генменеджера

Новый клуб НХЛ из Сиэтла приступил к поискам генменеджера
Хоккей / НХЛ

Новый хоккейный клуб «Сиэтл», который с сезона-2021/22 будет выступать в Национальной хоккейной лиге, приступил к поискам генерального менеджера, сообщает TSN со ссылкой на журналиста Пьера ЛеБрюна.

По словам ЛеБрюна, руководство клуба начало составлять список потенциальных кандидатов на должность генерального менеджера. Журналист утверждает, что в списке находятся около 10-12 человек. Тем не менее руководство команды приступит к переговорам лишь во время межсезонья.

Ранее совет директоров НХЛ одобрил появление в лиге нового клуба из Сиэтла. При этом у новой команды пока ещё даже нет названия. Предыдущее расширение состава участников НХЛ произошло в минувшем сезоне, когда в турнире дебютировал «Вегас Найтс», добравшийся до финала Кубка Стэнли.

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Источник: TSN Сообщить об ошибке
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