Стали известны сочетания звеньев сборной России перед матчем с Чехией

Завтра, 15 декабря, в Москве продолжится второй этап Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Первого канала по традиции принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва продолжат выступление на турнире матчем со сборной Чехии. Игра состоится на «ЦСКА-Арене», начало — в 15:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

На тренировке перед вторым матчем российская команда работает в следующих сочетаниях:

Вратари: Сорокин, Шестёркин, Бобков.

Нестеров – Блажиевский, Науменков, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Гавриков – Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников, Шалунов;

Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Слепышев.

Не принимает участия в тренировке нападающий Иван Телегин, получивший повреждение во вчерашнем матче со Швецией, информирует корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.