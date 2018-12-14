Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий поделился впечатлениями от новой арены клуба в Петровском парке.
«Лёд на арене пока что немного перемороженный, сегодня шайба стала быстро скакать. А в целом арена просто восхитительная. Я очень впечатлён. Просто какое-то сумасшествие.
Площадка меньших размеров? Да я пока ничего не понял, после двух выходных дней тренировка была немного скомканная. До первой игры ещё две недели, привыкнем. А лёд за это время приведут в идеальную форму. На площадке финских размеров меньше бегать.
Крикунов говорил, что нам с Шипачёвым легче разыгрывать большинство на большом льду? Ну, не вся ведь игра проходит в большинстве. Для этого нужно перейти в СКА? Хорошая шутка. А если серьёзно, то это дело привычки», — передаёт слова Кагарлицкого корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Кагарлицкий: я очень впечатлён новой ареной «Динамо», какое-то сумасшествие