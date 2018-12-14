Крикунов: Шипачёву и Кагарлицкому всё равно, на площадке какого размера играть

Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями о новой арене в Петровском парке, где установлена площадка финского размера. Специалист отметил, что лидерам его команды Вадиму Шипачёву и Дмитрию Кагарлицкому без разницы, на площадке какого формата выступать.



«Новый дворец очень приятный. Отличное освещение, лёд немного крошится, надо немного подделать, а так очень приятно здесь тренироваться и играть. Даже незаметно, что площадка здесь 28 метров. Шипачёву и Кагарлицкому удобнее играть на большой коробке? Им всё равно где играть», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Кагарлицкий: я очень впечатлён новой ареной «Динамо», какое-то сумасшествие

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