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Жамнов: с Чехией нельзя расслабляться, у нас перед ними должок за Кубок Карьяла

Жамнов: с Чехией нельзя расслабляться, у нас перед ними должок за Кубок Карьяла
Хоккей / Евротур

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча со сборной Чехии на КПК.

«Мы завтра решим, кто не сыграет в матче с Чехией. Впереди целая ночь. Жизнь непредсказуемая штука. Считаем, что Кадейкин вчера вошёл в игру довольно неплохо. У него был дебют в России за сборную (смеётся). Поэтому он справился с волнением.

Поменяли Шалунова на Локтионова в первом звене? У нас ротация, все игроки примут участие в этом турнире, как я это уже говорил. Мы стараемся делать ротацию. Спецбригады тоже новые, хотим посмотреть в этом сочетании.

Чехов разобрали, их матч с финнами посмотрели. С учётом нынешних технологий вся информация по ним у нас есть. С чехами нельзя расслабляться. С ними не так просто играть, как кажется. У нас есть перед Чехией должок за Кубок Карьяла. То поражение сидит в подсознании у нас и у всего тренерского штаба. Хочется оправдаться перед нашей публикой.

Сразу после игры мы вылетаем в Санкт-Петербург, а с утра хотим покататься. Совсем новый лёд, борта. Всё это надо опробовать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Новый состав спецбригад сборной России:

Нестеров — Василевский, Григоренко — Локтионов — Капризов,
Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов, Плотников.

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