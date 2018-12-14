Жамнов: с Чехией нельзя расслабляться, у нас перед ними должок за Кубок Карьяла

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов поделился ожиданиями от матча со сборной Чехии на КПК.



«Мы завтра решим, кто не сыграет в матче с Чехией. Впереди целая ночь. Жизнь непредсказуемая штука. Считаем, что Кадейкин вчера вошёл в игру довольно неплохо. У него был дебют в России за сборную (смеётся). Поэтому он справился с волнением.



Поменяли Шалунова на Локтионова в первом звене? У нас ротация, все игроки примут участие в этом турнире, как я это уже говорил. Мы стараемся делать ротацию. Спецбригады тоже новые, хотим посмотреть в этом сочетании.



Чехов разобрали, их матч с финнами посмотрели. С учётом нынешних технологий вся информация по ним у нас есть. С чехами нельзя расслабляться. С ними не так просто играть, как кажется. У нас есть перед Чехией должок за Кубок Карьяла. То поражение сидит в подсознании у нас и у всего тренерского штаба. Хочется оправдаться перед нашей публикой.



Сразу после игры мы вылетаем в Санкт-Петербург, а с утра хотим покататься. Совсем новый лёд, борта. Всё это надо опробовать», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Новый состав спецбригад сборной России:



Нестеров — Василевский, Григоренко — Локтионов — Капризов,

Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов, Плотников.

Цифры Прохоркина и Кетова – это ужас. Оценки России за матч со Швецией Кетов и Прохоркин сыграли худший матч за сборную, а спасли россиян Григоренко, Сорокин и обновлённая тройка Андронова.