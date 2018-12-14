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Рирден: у Овечкина был сезон с лучшей статистикой, но он сейчас играет прекрасно

Рирден: у Овечкина был сезон с лучшей статистикой, но он сейчас играет прекрасно
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высоко оценил игру российского нападающего команды Александра Овечкина.

«У него прекрасное начало сезона. В частности, это его игра в формате „пять на пять“ и реализация моментов. Он создает их и делает все правильно, и в этом году является отличным лидером. Я знаю, что какой-то другой сезон статистически у него был лучше. Но для меня он сейчас показывает лучший хоккей, в который когда-либо играл», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1158-е очко за карьеру и превзойдя результат Даниэля Альфредссона (1157). Следующей целью для Овечкина являются позиции Сергея Фёдорова (1179 баллов, это российский рекорд).

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И это в 33 года, после выигранного Кубка Стэнли и рождения ребёнка.
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