Рирден: у Овечкина был сезон с лучшей статистикой, но он сейчас играет прекрасно

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден высоко оценил игру российского нападающего команды Александра Овечкина.



«У него прекрасное начало сезона. В частности, это его игра в формате „пять на пять“ и реализация моментов. Он создает их и делает все правильно, и в этом году является отличным лидером. Я знаю, что какой-то другой сезон статистически у него был лучше. Но для меня он сейчас показывает лучший хоккей, в который когда-либо играл», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Напомним, Овечкин вышел на седьмое место в истории НХЛ по очкам среди европейцев, набрав 1158-е очко за карьеру и превзойдя результат Даниэля Альфредссона (1157). Следующей целью для Овечкина являются позиции Сергея Фёдорова (1179 баллов, это российский рекорд).

