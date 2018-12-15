Россия — Чехия: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала начнётся в 15:45

Сегодня, 15 декабря, в Москве пройдут очередные игры второго этапа Еврохоккейтура сезона-2018/19. В Кубке Первого канала по традиции принимают участие сборные России, Финляндии, Швеции и Чехии. Подопечные Ильи Воробьёва сегодня проведут второй матч на КПК, в первой игре Россия оказалась сильнее Швеции (3:2 Б). Матч состоится на «ЦСКА Арене», начало встречи — в 15:45 мск.



Календарь Кубка Первого канала



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Чехия.



На тренировке перед вторым матчем российская команда работала в следующих сочетаниях:



вратари Сорокин, Шестёркин, Бобков;

Нестеров — Блажиевский, Науменков, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Гавриков – Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников, Шалунов;

Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Слепышев.