Защитник «Детройта» Майк Грин выбыл на три — пять недель

Защитник «Детройт Ред Уингз» Майк Грин выбыл на срок от трёх до пяти недель из-за травмы нижней части тела, сообщает официальный сайт команды со ссылкой на главного тренера Джеффа Блэшилла.



«Я бы предположил срок в три — пять недель. Всё может поменяться, но пока именно так. Он играл отлично, так что в данном случае не повезло ни ему, ни нам. Насколько это нам навредит, зависит от других ребят. Но он реально играл блестяще», — сообщил Блэшилл.



33-летний хоккеист в текущем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги принял участие в 23 матчах, записав в актив 16 (3+13) баллов при показателе полезности «+10» и 20 минутах штрафного времени.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19