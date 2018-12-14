Грабовский: не готов сообщить о завершении карьеры, но играть будет сложно

Нападающий Михаил Грабовский оценил вероятность возобновления игровой карьеры.



«Закончил ли я карьеру? Сейчас не готов ответить на этот вопрос. Не могу прямо сказать, что завершил карьеру. Наверное, будет сложно вернуться и играть. Поэтому хочу быть в хоккее, смотреть и наблюдать. Нужно принять правильное решение, определиться, что мне дальше делать.



Готов помогать, и живя в Канаде. Главное, что у людей есть желание, чтобы я помогал. С другой стороны, у меня семья, причём, можно сказать, канадская. На данный момент уехать из дома я не готов. Но даже если бы находился в Беларуси, не смог бы уделять столько внимания, сколько должен уделять тренер. Сыну только 11 месяцев, хочется проводить время с ним», — рассказал Грабовский в эфире программы «Овертайм» на телеканале «Беларусь 5».