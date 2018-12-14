Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Сельта» — «Леганес». 14 декабря. Прямая трансляция
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Женская сборная России потерпела поражение от Франции

Женская сборная России потерпела поражение от Франции
Хоккей / Прочие

Во втором матче Турнира четырёх наций, проходящего в Чехии, женская сборная России уступила Франции со счетом 1:3.

В первом периоде команды обошлись без заброшенных шайб, но уже в самом начале второго периода Оксана Братищева с передачи Дарьи Белоглазовой реализовала большинство и вывела вперёд российскую команду. Однако эта шайба стала для нашей команды единственной в матче. В третьем периоде солировали уже француженки — дубль оформила Хлоэ Оурард, ещё одним голом отметилась Бетти Джоанни. Итоговый счёт — 3:1 в пользу команды Франции.

15 декабря женская сборная России проведёт заключительную встречу на турнире, соперник — хозяйки турнира, команда Чехии. Стартовое вбрасывание в матче состоится в 18:00 мск.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент