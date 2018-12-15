Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 26-ю шайбу в сезоне

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 26-й заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Каролиной Харрикейнз» (идёт 1-й период, счёт равный — 1:1) форвард забросил в первом периоде на 4-й минуте, ассистентами выступили Йонас Зигенталер и Ник Дауд.

Эта шайба стала 40-м результативным очком Овечкина в текущем сезоне. Всего в НХЛ россиянин отметился 1162 (633+529) баллами за результативность в 1034 матчах.

Видео гола доступно для просмотра в официальном «твиттере» «Вашингтона».

Напомним, в 2018 году Овечкин стал обладателем первого в истории клуба Кубка Стэнли. На пути к трофею «столичные» одержали победы над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2), «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3) и «Вегас Голден Найтс» (4-1).