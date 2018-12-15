Александр Овечкин повторил личный рекорд, набрав очки в 13-м матче подряд

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился 26-й заброшенной шайбой в сезоне. В выездной встрече с «Каролиной Харрикейнз» (идёт 1-й период, счёт — 2:1 в пользу хозяев) форвард забросил в первом периоде на 4-й минуте.

Таким образом, Александр повторил личный рекорд, продлив результативную серию до 13 встреч. На этом отрезке российский нападающий набрал 20 (14+6) очков. Ранее это удавалось Овечкину в сезоне-2006/07. Тогда россиянин также набрал 20 очков, забросив 8 шайб и совершив 12 передач.

Овечкин укрепил лидерство в снайперской гонке (26 голов). Ближайшими преследователями россиянина являются финн Патрик Лайне («Виннипег Джетс») и канадец Джефф Скиннер («Баффало Сэйбрз»), в активе которых по 22 точных броска.