«Аризона» победила «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3, Бучневич забил после травмы

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Аризоне Койотс» — 3:4. «Синерубашечники» вели к 26-й минуте со счётом 3:0, но упустили преимущество и проиграли в дополнительное время.

В составе «рейнджеров» отличились Павел Бучневич, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад. У «койотов» — Джордан Истерли, Джош Арчибальд, Оливер Экман-Ларссон и Дерек Степан, забивший в овертайме.

Павел Бучневич забил гол в первом матче после травмы, также в этой встрече на его счету показатель полезности «-1», бросок в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 16 минут и 45 секунд, проведённых на льду (2.54 – в большинстве). У Владислава Наместникова бросок, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 14.55. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.