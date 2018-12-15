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«Аризона» победила «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3, Бучневич забил после травмы

«Аризона» победила «Рейнджерс», отыгравшись с 0:3, Бучневич забил после травмы
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» дома в овертайме уступил «Аризоне Койотс» — 3:4. «Синерубашечники» вели к 26-й минуте со счётом 3:0, но упустили преимущество и проиграли в дополнительное время.

В составе «рейнджеров» отличились Павел Бучневич, Кевин Хейз и Мика Зибанеджад. У «койотов» — Джордан Истерли, Джош Арчибальд, Оливер Экман-Ларссон и Дерек Степан, забивший в овертайме.

Павел Бучневич забил гол в первом матче после травмы, также в этой встрече на его счету показатель полезности «-1», бросок в створ, 2 силовых приёма и 2 блок-шота за 16 минут и 45 секунд, проведённых на льду (2.54 – в большинстве). У Владислава Наместникова бросок, 2 силовых приёма и 3 блок-шота за 14.55. Александр Георгиев остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3 : 4
2:0, 1:1, 0:2, 0:1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 – Бучневич (Хитил, Веси) – 04:01 (5x4), 2:0 – Хейз (Цуккарелло) – 17:26 (5x4), 3:0 – Зибанеджад (Пионк, Хейз) – 25:48 (5x4), 3:1 – Истерли (Келлер, Шмальц) – 30:42 (5x4), 3:2 – Арчибальд (Степан, Голигоски) – 53:11 (5x5), 3:3 – Экман-Ларссон (Келлер, Казинс) – 56:59 (5x5), 3:4 – Степан (Шмальц) – 64:28 (3x3)
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