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Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»
Хоккей / НХЛ

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:3.

Счёт на 4-й минуте открыл защитник хозяев Колтон Парэйко. «Лавины» вскоре не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Свен Андригетто и Мэтт Калверт. Ещё до свистка на перерыв Иван Барбашёв восстановил равновесие. В третьем периоде команды обменялись результативными атаками: Парэйко оформил дубль, у «Колорадо» гол на счету Джея Ти Комфера. Победу «блюзменам» принёс Райан О’Райлли, отличившийся в меньшинстве.

На счету Барбашёва показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа за 9 минут и 6 секунд на льду. У Владимира Тарасенко «+1», 2 минуты штрафа за 19.17.

На счету Никиты Задорова «-1», 2 минуты штрафа и 4 силовых приёма за 14.22 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
4 : 3
2:2, 0:0, 1:1, 1:0
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 – Парэйко (О'Райлли) – 03:24 (5x5), 1:1 – Андригетто (Комфер, Джост) – 05:42 (5x5), 1:2 – Калверт (Сёдерберг, Ньето) – 09:48 (5x5), 2:2 – Барбашев (Боумистер, Шварц) – 19:19 (5x5), 3:2 – Парэйко (Данн, Бозак) – 51:00 (5x5), 3:3 – Комфер (Маккиннон, Рантанен) – 53:10 (5x4), 4:3 – О'Райлли (Бортуццо) – 62:05 (3x4)
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