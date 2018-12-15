Гол Барбашёва помог «Сент-Луису» обыграть «Колорадо»

В очередной встрече игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» в овертайме обыграл «Колорадо Эвеланш» — 4:3.

Счёт на 4-й минуте открыл защитник хозяев Колтон Парэйко. «Лавины» вскоре не только отыгрались, но и вышли вперёд – отличились Свен Андригетто и Мэтт Калверт. Ещё до свистка на перерыв Иван Барбашёв восстановил равновесие. В третьем периоде команды обменялись результативными атаками: Парэйко оформил дубль, у «Колорадо» гол на счету Джея Ти Комфера. Победу «блюзменам» принёс Райан О’Райлли, отличившийся в меньшинстве.

На счету Барбашёва показатель полезности «+1», 2 минуты штрафа за 9 минут и 6 секунд на льду. У Владимира Тарасенко «+1», 2 минуты штрафа за 19.17.

На счету Никиты Задорова «-1», 2 минуты штрафа и 4 силовых приёма за 14.22 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных.