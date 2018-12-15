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«Виннипег» обыграл «Чикаго», «Оттава» победила «Детройт»

«Виннипег» обыграл «Чикаго», «Оттава» победила «Детройт»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» в овертайме одержал выездную победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий гостей Марк Шайфли, забивший в большинстве. За 11 секунд до свистка на перерыв Джонатан Тэйвз восстановил равновесие. Во втором периоде он оформил дубль, но ещё до окончания игрового отрезка «Джетс» вышли перёд – отличились Патрик Лайне и Мэттью Перро. Эрик Густаффсон перевёл матч в овертайм, поразив ворота за восемь секунд до окончания основного времени. Победу гостям принёс оформивший дубль Шайфли.

На счету Дмитрия Куликова 2 минуты штрафа, бросок в створ, силовой прём и 2 блок-шота за 14.06 на льду. Артём Анисимов пропускал матч из-за травмы.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:4.

У хозяев отличились Люк Гленденинг и Дилан Ларкин. В составе канадской команды дубль оформил Крис Тирни, по голу на счету Тома Шабо и Марка Стоуна.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 4
1:1, 1:2, 1:0, 0:1
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Шайфли (Уилер, Бафлин) – 14:18 (5x4), 1:1 – Тэйвз (Кит, Саад) – 19:49 (5x5), 2:1 – Тэйвз (Саад, Дальстрём) – 33:07 (5x5), 2:2 – Лайне (Литтл, Моррисси) – 35:56 (5x5), 2:3 – Перро (Шайфли, Уилер) – 39:42 (5x5), 3:3 – Густафссон (Кит, Тэйвз) – 59:52 (6x5), 3:4 – Шайфли (Моррисси, Уилер) – 60:50 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
2 : 4
1:2, 1:0, 0:2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 – Тирни (Дзингел) – 08:19 (4x4), 0:2 – Шабо (Уайт, Бёдкер) – 13:57 (5x5), 1:2 – Гленденинг (Бертуцци, Расмуссен) – 18:20 (5x5), 2:2 – Ларкин (Нильсен, Кронвалль) – 32:08 (5x5), 2:3 – Стоун (Эллиотт) – 47:08 (5x5), 2:4 – Тирни (Шабо, Дзингел) – 59:42 (en)
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