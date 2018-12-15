«Виннипег» обыграл «Чикаго», «Оттава» победила «Детройт»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Виннипег Джетс» в овертайме одержал выездную победу над «Чикаго Блэкхоукс» — 4:3.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий гостей Марк Шайфли, забивший в большинстве. За 11 секунд до свистка на перерыв Джонатан Тэйвз восстановил равновесие. Во втором периоде он оформил дубль, но ещё до окончания игрового отрезка «Джетс» вышли перёд – отличились Патрик Лайне и Мэттью Перро. Эрик Густаффсон перевёл матч в овертайм, поразив ворота за восемь секунд до окончания основного времени. Победу гостям принёс оформивший дубль Шайфли.

На счету Дмитрия Куликова 2 минуты штрафа, бросок в створ, силовой прём и 2 блок-шота за 14.06 на льду. Артём Анисимов пропускал матч из-за травмы.

В параллельной встрече «Детройт Ред Уингз» дома уступил «Оттаве Сенаторз» — 2:4.

У хозяев отличились Люк Гленденинг и Дилан Ларкин. В составе канадской команды дубль оформил Крис Тирни, по голу на счету Тома Шабо и Марка Стоуна.