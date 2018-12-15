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Дубль Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Филадельфией»

Дубль Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Филадельфией»
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1.

Счёт на 13-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Алекс Чиассон. В середине второго периода капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид увеличил преимущество своей команды, ещё один гол забил Адам Ларссон. В третьем игровом отрезке «лётчики» отыграли одну шайбу усилиями Шона Кутюрье, а точку в матче поставил всё тот же Макдэвид, оформивший дубль.

На счету Ивана Проворова показатель полезности «-1», 2 броска в створ, силовой приём, 2 блок-шота за 24 минуты и 54 секунды, проведённых на льду (первое время в «Филадельфии»).

Валентин Зыков участия во встрече не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 декабря 2018, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
4 : 1
1:0, 2:0, 1:1
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Чиассон (Драйзайтль, Макдэвид) – 12:37 (5x5), 2:0 – Макдэвид (Драйзайтль, Нурс) – 32:37 (5x5), 3:0 – Ларссон (Спунер, Нурс) – 34:08 (5x5), 3:1 – Ворачек (Жиру) – 50:03 (5x5), 4:1 – Макдэвид (Драйзайтль) – 59:24 (en)
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