Дубль Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Филадельфией»

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на домашнем льду одержал уверенную победу над «Филадельфией Флайерз» — 4:1.

Счёт на 13-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Алекс Чиассон. В середине второго периода капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид увеличил преимущество своей команды, ещё один гол забил Адам Ларссон. В третьем игровом отрезке «лётчики» отыграли одну шайбу усилиями Шона Кутюрье, а точку в матче поставил всё тот же Макдэвид, оформивший дубль.

На счету Ивана Проворова показатель полезности «-1», 2 броска в створ, силовой приём, 2 блок-шота за 24 минуты и 54 секунды, проведённых на льду (первое время в «Филадельфии»).

Валентин Зыков участия во встрече не принимал.