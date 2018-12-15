Овечкин — рекордсмен НХЛ по голам в большинстве за один клуб

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил хет-трик во встрече с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б), забив один из голов при игре в большинстве. Российский форвард отличился в неравных составах на 50-й минуте матча, ассистентами выступили Никлас Бекстрём и Джон Карлсон. Таким образом, россиянин вышел на первое место в НХЛ по голам, забитым при численном преимуществе за один клуб.



Голы в большинстве за один клуб:



Александр Овечкин («Вашингтон») — 237

Марио Лемье («Питтсбург») — 236

Люк Робитайл («Лос-Анджелес») — 210

Джо Сакик («Квебек/Колорадо») — 205

Стив Айзерман («Детройт») — 202.



Также Овечкин вышел на шестое место в Национальной хоккейной лиге по количеству голов в большинстве (237), догнав Брендана Шэнахэна.