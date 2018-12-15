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«Даллас» вызвал Дениса Гурьянова из фарм-клуба

«Даллас» вызвал Дениса Гурьянова из фарм-клуба
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» вызвал российского нападающего Дениса Гурьянова из фарм-клуба, информирует официальный сайт команды.

В последних семи матчах за фарм-клуб «Далласа» он набрал 13 (2+11) очков. Гурьянов является лучшим бомбардиром «Техаса». В 23 матчах нынешнего сезона забросил 9 шайб и сделал 19 результативных передач при показателе полезности «+6» и 6 штрафных минутах. За всю «регулярку» Денис только семь раз уходил со льда без набранных очков.

В этом сезоне уроженца Тольятти уже привлекали к матчам за главную команду системы. В НХЛ 21-летний форвард сыграл 2 матча и забросил 1 шайбу. После гола в ворота «Нэшвилл Предаторз» Денис был возвращён в АХЛ.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Денис Гурьянов набрал 13 очков в последних 7 матчах за фарм-клуб «Далласа»
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