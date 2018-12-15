Филатов: сыграли с США, как положено русскому хоккеисту, — дух и жажда победы

Главный тренер юниорской сборной России U18 Владимир Филатов подвёл итоги выигранной встречи с США на Кубке Вызова.



«Игра ожидаемо сложная. И следующая будет сложнее, как я и говорил. Наша команда — 2001 года рождения, соперники — 1999 и 2000 годов. Говорить, что кто-то из наших игроков проявил себя лучше или хуже — не совсем правильно. Мы выиграли. Значит, все ребята выложились. Потому что даже если бы кто-то один спасовал, старшие ребята соперников сразу же наказали бы нас. Сыграли сегодня так, как и положено играть русскому хоккеисту: дух, характер, жажда победы.



Ребята — молодцы: выстояли, когда соперник снял вратаря, сумели поразить пустые ворота», — приводит слова тренера официальный сайт ФХР.

Американцы начали бить наших парней. Получили в ответ и уже не дёргались Врач сборной России U18 трижды появлялся на льду, а Василий Подколзин чудом избежал травмы. Но месть получилась сладкой.