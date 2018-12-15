«Эдмонтон» — «Филадельфия»: Макдэвид забил гол из-за ворот

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид во встрече с «Филадельфией Флайерз» (4:1) сумел забросить шайбу броском. Форвард бросил от борта за воротами и попал точно во вратаря, от которого шайба отлетела в ворота.

Посмотреть видео гола Макдэвида также можно в «Твиттере».



Счёт на 13-й минуте встречи открыл нападающий хозяев Алекс Чиассон. В середине второго периода капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид увеличил преимущество своей команды, ещё один гол забил Адам Ларссон. В третьем игровом отрезке «лётчики» отыграли одну шайбу усилиями Шона Кутюрье, а точку в матче поставил всё тот же Макдэвид, оформив дубль.



На счету Ивана Проворова показатель полезности «-1», 2 броска в створ, силовой приём, 2 блок-шота за 24 минуты 54 секунды, проведённых на льду (первое время — в «Филадельфии»).