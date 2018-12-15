Чистяков: Подколзин — мужик, в сборной все на него равняются

Защитник юниорской сборной России U18 Семен Чистяков подвёл итоги выигранной встречи с США на Мировом кубке вызова.



«Удалось победить за счет характера. Первый период мы проиграли полностью. В перерыве тренер напомнил нам, что проиграть можно по-разному, но в борьбе уступать мы не должны. Собрались, полезли на ворота — и добились своего. Во втором периоде удалось переломить ход игры. В третьем периоде парни — молодцы, забили голы, выстояли в меньшинстве «три на пять».



Подколзин долго лежал после броска? Вася — мужик, всегда играет самоотверженно. Очень нравится как игрок. У нас все хоккеисты достойные здесь, но на Василия мы стараемся равняться и на льду, и в быту. Он капитан, лидер — заводит команду.



Жесткая игра в пределах правил — для меня это нормально. В смысле физики мы не чувствуем большой разницы — многие ребята выступают в МХЛ, там играем против хоккеистов на год-два старше. Соглашусь, что в первом периоде сегодня мы не ожидали от соперника такого — они нас перебили и перебегали. Но потом мы собрались, стали играть агрессивнее и добились победы», — цитирует игрока официальный сайт ФХР.

Американцы начали бить наших парней. Получили в ответ и уже не дёргались Врач сборной России U18 трижды появлялся на льду, а Василий Подколзин чудом избежал травмы. Но месть получилась сладкой.