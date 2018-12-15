Итоги дня НХЛ для россиян: второй хет-трик Овечкина, Малкин прервал сухую серию

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно восемь матчей. В играх принимали участие 12 российских хоккеистов. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил второй хет-трик подряд и стал обладателем нескольких личных рекордов, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду рекордные 22 минуты и отдал одну результативную передачу, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал очки впервые за четыре матча.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Время
|Бучневич (н)
Наместников (н)
Малкин (н)
Овечкин (н)
Кузнецов (н)
Орлов (з)
А. Свечников (н)
Задоров (з)
Барбашев (н)
Тарасенко (н)
Куликов (з)
Проворов (з)
|«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Питтсбург»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Вашингтон»
«Каролина»
«Колорадо»
«Сент-Луис»
«Сент-Луис»
«Виннипег»
«Филадельфия»
|1+0
0
0+1
3+0
0+1
0
0+1
0
1+0
0
0
0
|-1
0
0
+1
-1
+1
-1
-1
+1
+1
0
-1
|0
0
0
2
0
0
0
2
2
2
2
0
|1
1
2
5
5
1
2
1
1
1
1
2
|2
2
1
2
0
1
3
4
0
1
1
1
|16,45
14,55
15,24
21,10
18,21
24,49
22,33
14,22
9,06
19,17
14,06
24,54