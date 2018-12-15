Итоги дня НХЛ для россиян: второй хет-трик Овечкина, Малкин прервал сухую серию

В Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. Было сыграно восемь матчей. В играх принимали участие 12 российских хоккеистов. Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил второй хет-трик подряд и стал обладателем нескольких личных рекордов, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников провёл на льду рекордные 22 минуты и отдал одну результативную передачу, нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал очки впервые за четыре матча.

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Время Бучневич (н)



Наместников (н)



Малкин (н)



Овечкин (н)



Кузнецов (н)



Орлов (з)



А. Свечников (н)



Задоров (з)



Барбашев (н)



Тарасенко (н)



Куликов (з)



Проворов (з) «Рейнджерс»



«Рейнджерс»



«Питтсбург»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Вашингтон»



«Каролина»



«Колорадо»



«Сент-Луис»



«Сент-Луис»



«Виннипег»



«Филадельфия» 1+0



0



0+1



3+0



0+1



0



0+1



0



1+0



0



0



0 -1



0



0



+1



-1



+1



-1



-1



+1



+1



0



-1 0



0



0



2



0



0



0



2



2



2



2



0 1



1



2



5



5



1



2



1



1



1



1



2 2



2



1



2



0



1



3



4



0



1



1



1 16,45



14,55



15,24



21,10



18,21



24,49



22,33



14,22



9,06



19,17



14,06



24,54