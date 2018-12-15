Голубович: у США команда из лучших ребят этого возраста, но завтра дадим бой

Главный тренер юниорской сборной U17 Сергей Голубович подвел итоги третьего матча команды на Турнире четырех наций, в котором его команда проиграла сборной США (2:4)



«В третьем периоде не хватило реализации и немного — сил. У Вани Дидковского момент был стопроцентный, но шайба сошла с крюка, так бывает. Как верно заметил тренер сборной США, финал, то есть самая важная игра, — завтра.



Соперник? У них быстрая, организованная команда, собранная из лучших ребят этого возраста в США. Коллектив традиционно сильный. У нас состав не оптимальный, но скидок на это делать не будем. Завтра дадим бой.



Интересно ли играть две игры подряд с одним соперником? С таким, как сборная США, — конечно. Любую серию с сильным оппонентом интересно играть. Пусть сегодняшняя игра и не влияла на попадание в плей-офф, это не отразилось на настрое игроков. Изменения в звеньях? Они возможны», — цитирует тренера официальный сайт ФХР.

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