Россия U18 сыграет с Чехией в полуфинале Мирового Кубка вызова

Молодёжная сборная России U18 сыграет с командой Чехии в полуфинале Мирового Кубка вызова, встреча состоится 16 декабря, начало — в полночь мск. Напомним, российская сборная выбрала данное время, как победитель группового этапа.



В предыдущей игре подопечные Владимира Филатова переиграли команду США со счётом 4:3. Победную шайбу за 55 секунд до конца третьего периода забросил защитник Иван Рогов с передачи Родиона Амирова. Голами в составе победителей также отметились Артемий Князев, Дмитрий Шешин и Михаил Абрамов. Голкипер сборной России Всеволод Скотников отразил 46 бросков из 49.



Результативная передача в составе российской команды удалась Василию Подколзину, и он продолжает оставаться кандидатом на участие в молодёжном чемпионате мира. В четырёх матчах турнира на счету Василия 6 (3+3) очков.

Американцы начали бить наших парней. Получили в ответ и уже не дёргались Врач сборной России U18 трижды появлялся на льду, а Василий Подколзин чудом избежал травмы. Но месть получилась сладкой.