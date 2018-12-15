Рирден: Овечкин невероятен, после победы в Кубке Стэнли он не останавливается

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после выигранного матча с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б) высоко оценил игру нападающего Александра Овечкина. Российский форвард оформил хет-трик во второй встрече подряд и 22-й за карьеру и вышел по этому показателю на 11-е место в истории НХЛ.



«Овечкин вернулся в команду после победы в Кубке Стэнли, был готов играть с первого же дня и с тех пор не останавливался. Очень ценю и уважаю то, что он делает. В середине второго периода его лидерские качества на скамейке проявились как нужно. И он это делает в каждом матче. Это очень впечатляет. Он просто невероятен», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

«Мой сын находится в возрасте Христа, когда можно творить чудеса!» Овечкин идёт по графику 74 гола за сезон!

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