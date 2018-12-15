Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Хоккей /

Рирден: Овечкин невероятен, после победы в Кубке Стэнли он не останавливается

Рирден: Овечкин невероятен, после победы в Кубке Стэнли он не останавливается
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после выигранного матча с «Каролиной Харрикейнз» (6:5 Б) высоко оценил игру нападающего Александра Овечкина. Российский форвард оформил хет-трик во второй встрече подряд и 22-й за карьеру и вышел по этому показателю на 11-е место в истории НХЛ.

«Овечкин вернулся в команду после победы в Кубке Стэнли, был готов играть с первого же дня и с тех пор не останавливался. Очень ценю и уважаю то, что он делает. В середине второго периода его лидерские качества на скамейке проявились как нужно. И он это делает в каждом матче. Это очень впечатляет. Он просто невероятен», — приводит слова специалиста официальный сайт команды.

«Мой сын находится в возрасте Христа, когда можно творить чудеса!»
Овечкин идёт по графику 74 гола за сезон!

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент