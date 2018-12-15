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«Нефтехимик» подтвердил переход Ярослава Косова

«Нефтехимик» подтвердил переход Ярослава Косова
Хоккей / КХЛ

Нижнекамский «Нефтехимик» подтвердил подписание контракта с нападающим Ярославом Косовым, информирует официальный сайт команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

В сентябре 25-летний хоккеист подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В этом сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4». За матч проводил на льду чуть менее 11 минут.

В прошлом сезоне Косов провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.

«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 38 матчах регулярного чемпионата подопечные Андрея Назарова набрали 34 очка.

Нападающий Ярослав Косов продолжит карьеру в «Нефтехимике»
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