«Нефтехимик» подтвердил переход Ярослава Косова

Нижнекамский «Нефтехимик» подтвердил подписание контракта с нападающим Ярославом Косовым, информирует официальный сайт команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



В сентябре 25-летний хоккеист подписал контракт со «Спартаком», но уже в декабре расторг соглашение с красно-белыми. В этом сезоне Косов провёл 24 матча в регулярном чемпионате, забросил три шайбы и отдал две результативные передачи при показателе полезности «-4». За матч проводил на льду чуть менее 11 минут.



В прошлом сезоне Косов провёл 19 матчей в регулярном чемпионате в составе «Ак Барса» и набрал 7 (3+4) очков.



«Нефтехимик» занимает 10-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В 38 матчах регулярного чемпионата подопечные Андрея Назарова набрали 34 очка.

Нападающий Ярослав Косов продолжит карьеру в «Нефтехимике»