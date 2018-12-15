Давыдов: Капризова нельзя называть звездой, у него два средних матча из трёх

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о стартовом матче сборной России на Евротуре с командой Швеции (3:2 Б).



«Негатив был только на самом старте. Сначала мы узнали, что Первый канал проигнорировал матч своего же турнира, а потом увидели слабый стартовый период в исполнении нашей команды, которую трудно было узнать. Но отдаю должное тренерскому штабу сборной России. В первом перерыве кто-то кому-то всыпал, и мы увидели настоящую, волевую команду. Наши игроки заслужили похвалу как минимум за характер.



Оправдывают ли надежды главные звёзды россиян Никита Гусев и Кирилл Капризов? Ну как можно называть звездой Капризова, если на один качественный матч у него приходится два средних? Он пока только подающий надежды игрок, подмастерье. При этом при правильной работе и правильных оценках он действительно может вырасти в мастера. Гусев ближе к понятию «звезда», он более моторный, самостоятельный, характерный. Но, как и Капризов, этот сезон проводит неровно. Жду от этих талантов большего», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.ru.