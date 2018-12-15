Карпухин: Кравцов — лидер молодёжной сборной и должен тащить её на МЧМ

Защитник челябинского «Трактора» Илья Карпухин поделился мнением о попадании в состав команды и прокомментировал потенциал форварда молодёжной сборной России Виталия Кравцова.



«Не скажу, что в глубине души сидело ощущение, что вот-вот попаду в первую команду. Нас ведь с Женей Петриковым вызвали прямо с гостевой серии «Челмета». Сразу после матча с «Ижсталью» и сказали, что завтра ждут в расположении.



В КХЛ очень важен игровой тонус. Важно постоянно в нём находиться, тогда и перестроиться намного легче, нежели когда редко выходишь на лёд. На выезде выделю в эмоциональном плане матч с «Авангардом». Он получился самым сложным. А физически — с «Сибирью», так как была последняя игра выездной серии. Вообще, в таблицу заглядываю, но внимания на результаты соперников не обращаю. Важно самим выходить и играть на победу.



Про Кравцова скажу так: у них собралась сильная команда, должно получиться занять призовое место. Краву уже вроде назначали капитаном, он лидер сборной и должен тащить её вперёд», — цитирует игрока «Челябинский хоккейный портал».

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