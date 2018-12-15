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Бёзер: после травмы путь до ванной занимал десять минут, но не ходить я не мог

Бёзер: после травмы путь до ванной занимал десять минут, но не ходить я не мог
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Бёзер рассказал, что не чувствует последствий травмы, из-за которой пропустил почти весь ноябрь.

«Чувствую себя нормально. С момента, когда мы разобрались с травмой паха, чувствую себя так, как давно не чувствовал. И я вновь становлюсь собой. Первые пять дней после травмы было тяжело. Путь до ванной комнаты занимал 10 минут. Встать с кровати было целым приключением. Болело очень сильно, но не ходить в ванную я не мог.

Моя цель — помогать команде забивать и побеждать. Я так смотрю на вещи. Буду счастлив, если мне это удастся, а команда будет добиваться успеха», — приводит слова Бёзера официальный сайт лиги.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

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