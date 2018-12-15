Сухачёв: Кравцов будет лидером России на МЧМ, но «в одного» играть невозможно

Голкипер челябинского «Трактора» Владислав Сухачёв поделился мнением об Алексее Тертышном и прокомментировал потенциал сборной России на МЧМ-2019.



«Тертышный — тренер, за которого хочется биться. Выходя на лёд, ты всегда думаешь не только о локальных победах, но и о том, чтобы не подвести его. Это главное, считаю. Брагин? Очень сильный тренер. Это на самом деле сложно объяснить, но если спросить любого игрока, игравшего в сборной под его началом, он скажет, что Брагин — как батя. Каждый скажет так.



Кравцов будет лидером россиян на МЧМ? Крава — очень талантливый хоккеист, со своими сильными качествами, что скрывать. Думаю, он будет их лидером. Но это локальный турнир, он скоротечен. Наверное, не стоит говорить об индивидуальностях заранее, стоит говорить о перспективах команды. Предстоят очень сложные игры, и „в одного“ будет невозможно что-то сделать. Важны атмосфера и дух», — цитирует Сухачёва «Челябинский хоккейный портал».

Брагин не взял на МЧМ омскую звёздочку. У Подколзина ещё есть шанс? А Свечникова не отпустит «Каролина».