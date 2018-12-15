Россия — Чехия: стал известен состав россиян на второй матч КПК

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала с командой Чехии, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча состоится сегодня, 15 декабря, начало — в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первой игре КПК Россия выиграла у сборной Швеции — 3:2 Б, команда Чехии в волевом стиле переиграла Финляндию (4:3 Б).



Сегодня первый матч на турнире проведут Андрей Педан, Андрей Кузьменко и Андрей Локтионов.



Сборная России:



Сорокин (Шестёркин);

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;

Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.