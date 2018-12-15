Россия — Чехия: в воротах чехов сыграет Доминик Фурх

Стал известен состав сборной Чехии на матч с командой России на Кубке Первого канала, информирует официальный сайт чешской федерации хоккея. Встреча состоится сегодня, 15 декабря, начало — в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Напомним, в первой игре КПК Россия выиграла у сборной Швеции — 3:2 Б, команда Чехии в волевом стиле переиграла Финляндию (4:3 Б).



Сборная Чехии:



Фурх (Грубец);

Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;

Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,

Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,

Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.