Россия — Чехия: в воротах чехов сыграет Доминик Фурх

Стал известен состав сборной Чехии на матч с командой России на Кубке Первого канала, информирует официальный сайт чешской федерации хоккея. Встреча состоится сегодня, 15 декабря, начало — в 15:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Напомним, в первой игре КПК Россия выиграла у сборной Швеции — 3:2 Б, команда Чехии в волевом стиле переиграла Финляндию (4:3 Б).
Сборная Чехии:
Фурх (Грубец);
Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;
Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,
Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,
Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.
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