Хиетанен: Финляндия надеется испортить России вечеринку на стадионе «Зенита»

Защитник сборной Финляндии Юусо Хиетанен подвёл итоги матча со Швецией (3:2) на КПК и поделился ожиданиям от игры с Россией на футбольном стадионе «Зенита».



«Мы неважно начали матч, шведы играли лучше, но во втором и третьем периодах мы проснулись и полностью контролировали игру. Здорово, что одержали волевую победу. Теперь готовимся к большому матчу в Петербурге, никогда не принимал участия в подобных играх. Самая большая аудитория, при которой я играл, наверное, двадцать тысяч, а здесь будет шестьдесят пять! Надеемся, нам удастся испортить вечеринку сборной России, хотелось бы победить.



Я присоединился к команде вчера, так что пропустил первую тренировку „Динамо“ на новой арене. Слышал от одноклубников, что всем очень понравилось, так что ждем января и нашей первой игры в Петровском парке», — цитирует игрока «Р-Спорт».

Швеция вновь упустила преимущество в две шайбы, уступив Финляндии на КПК