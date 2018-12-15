Россия — Чехия: Мусил заработал удаление до конца матча за удар Капризова

В третьем периоде игры Кубка Первого канала между сборными России и Чехии (6:2, идёт третий период) удаление до конца матча заработал защитник чехов Давид Мусил. Мусил некрасиво сыграл против форварда российской команды Кирилла Капризова. Чешский игрок срубил Кирилла в центре площадки. Небольшую стычку спровоцировала эта ситуацию.

Напоминаем составы команд соперников.



Россия:



Сорокин (Шестёркин);

Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;

Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;

Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;

Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.



Чехия:



Фурх (Грубец);

Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;

Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,

Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,

Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.