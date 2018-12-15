Россия — Чехия: Мусил заработал удаление до конца матча за удар Капризова

В третьем периоде игры Кубка Первого канала между сборными России и Чехии (6:2, идёт третий период) удаление до конца матча заработал защитник чехов Давид Мусил. Мусил некрасиво сыграл против форварда российской команды Кирилла Капризова. Чешский игрок срубил Кирилла в центре площадки. Небольшую стычку спровоцировала эта ситуацию.
Напоминаем составы команд соперников.
Россия:
Сорокин (Шестёркин);
Нестеров — Блажиевский, Григоренко — Локтионов — Капризов;
Гавриков — Токранов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Антипин — Елесин, Кадейкин — Андронов — Плотников;
Педан — Василевский, Кузьменко — Каблуков — Кетов, Шалунов.
Чехия:
Фурх (Грубец);
Полашек — Немец, Секач — Новотны — Кубалик;
Йордан — Заморски, Ленц — Булирж — Нестрашил,
Киндл — Кундратек, Т. Зогорна — Ганзл — Г. Зогорна,
Павлик — Мусил, Здрагал — Беранек — Томашек.