Матч Россия — Чехия на Кубке Первого канала посетил 12 491 зритель

Матч сборной России на домашнем Кубке Первого канала с командой Чехии (6:2, идёт третий период) на «ЦСКА Арене» посетил 12 491 зритель, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

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Перед третьим периодом матча сборных России и Чехии на Кубке Первого канала чешская команда провела замену вратаря. Вместо Доминика Фурха, пропустившего пять шайб за 40 минут игры, на лёд вышел голкипер Шимон Грубец.

В третьем периоде удаление до конца матча заработал защитник чехов Давид Мусил — он некрасиво сыграл против форварда российской команды Кирилла Капризова. Чешский игрок срубил Кирилла в центре площадки. Инцидент спровоцировал небольшую стычку.