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Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала — 2018

Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала — 2018
Хоккей / Евротур

Сборная России одержала победу с разгромным счётом в матче Кубка Первого канала — 2018 с командой Чехии, встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Турнирная таблица и результаты всех матчей Евротура-2018/19

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.

Еврохоккейтур
15 декабря 2018, суббота. 15:45 МСК
Россия
7 : 2
2:1, 3:0, 2:1
Чехия
1:0 – Токранов (Прохоркин, Плотников) – 04:15 (5x4), 1:1 – Кубалик (Немец) – 05:08 (5x5), 2:1 – Прохоркин (Плотников) – 07:48 (5x4), 3:1 – Локтионов (Григоренко) – 23:40 (5x5), 4:1 – Капризов (Григоренко, Каблуков) – 32:09 (5x5), 5:1 – Кузьменко (Каблуков) – 37:07 (5x5), 6:1 – Кузьменко – 42:27 (5x5), 6:2 – Кубалик (Здрагал) – 53:02 (4x5), 7:2 – Локтионов (Гусев) – 56:06 (5x4)

Перед третьим периодом матча чешская команда провела замену вратаря. Вместо Доминика Фурха, пропустившего пять шайб за 40 минут игры, на лёд вышел голкипер Шимон Грубец.

Все голы российской сборной в матче также можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея России.

Россия разгромила Чехию на Евротуре! Как это было
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