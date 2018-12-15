Сборная России разгромила Чехию в матче Кубка Первого канала — 2018

Сборная России одержала победу с разгромным счётом в матче Кубка Первого канала — 2018 с командой Чехии, встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Турнирная таблица и результаты всех матчей Евротура-2018/19

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.

Перед третьим периодом матча чешская команда провела замену вратаря. Вместо Доминика Фурха, пропустившего пять шайб за 40 минут игры, на лёд вышел голкипер Шимон Грубец.

Все голы российской сборной в матче также можно посмотреть в «твиттере» Федерации хоккея России.