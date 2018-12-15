Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Чехией?

Сборная России одержала победу с разгромным счётом в матче Кубка Первого канала — 2018 с командой Чехии, встреча завершилась со счётом 7:2 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Кто стал лучшим игроком сборной России в матче с Чехией?».

— Андрей Кузьменко;

— Андрей Локтионов;

— Михаил Григоренко;

— Илья Каблуков;

— Илья Сорокин.

Принять участие в опросе также можно в PlayBuzz.

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб были заброшены российскими игроками. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.