Иван Лисутин вслед за Николаем Лемтюговым покинул «Медвешчак»

Российский вратарь Иван Лисутин покинул «Медвешчак», информирует официальный сайт хорватского клуба.

В этом сезоне 31-летний вратарь принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата австрийской хоккейной лиги, пропуская за игру четыре шайбы и отражая 89,5% бросков.

Руководство хорватской команды, выступающей в австрийском чемпионате, не в состоянии выплачивать игрокам зарплату. Некоторые игроки уже покинули клуб, они не получали денег на протяжении нескольких месяцев. Представители Австрийской хоккейной лиги уже провели встречу с должностными лицами клуба. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, нельзя исключать, что команда прекратит существование.



«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 по 2017 год. Команда смогла выйти в плей-офф в сезоне-2013/14, но не сумела преодолеть барьер первого раунда.