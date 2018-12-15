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Иван Лисутин вслед за Николаем Лемтюговым покинул «Медвешчак»

Иван Лисутин вслед за Николаем Лемтюговым покинул «Медвешчак»
Хоккей / Прочие

Российский вратарь Иван Лисутин покинул «Медвешчак», информирует официальный сайт хорватского клуба.

В этом сезоне 31-летний вратарь принял участие в восьми матчах регулярного чемпионата австрийской хоккейной лиги, пропуская за игру четыре шайбы и отражая 89,5% бросков.

Руководство хорватской команды, выступающей в австрийском чемпионате, не в состоянии выплачивать игрокам зарплату. Некоторые игроки уже покинули клуб, они не получали денег на протяжении нескольких месяцев. Представители Австрийской хоккейной лиги уже провели встречу с должностными лицами клуба. Если ситуация не изменится в лучшую сторону, нельзя исключать, что команда прекратит существование.

«Медвешчак» выступал в КХЛ с 2013 по 2017 год. Команда смогла выйти в плей-офф в сезоне-2013/14, но не сумела преодолеть барьер первого раунда.

Николай Лемтюгов покинул «Медвешчак»
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