Третьяк — о 7:2: сборная России играла в удовольствие, а не тачку возила

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал победу (7:2) в матче Кубка Первого канала со сборной Чехии.

«Команда сегодня играла с вдохновением. Забили быстро два гола в большинстве — сразу совсем другая игра пошла. Может, и соперник дал играть, хотя старались. Мне понравилось, что сборная России в удовольствие играла, не тачку возила. Дай бог, чтобы завтра так же сыграли», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.