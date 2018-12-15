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И. Воробьёв: Капризов сказал, что с ним всё нормально

И. Воробьёв: Капризов сказал, что с ним всё нормально
Хоккей / Евротур

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв рассказал о состоянии нападающего российской команды Кирилла Капризова, не доигравшего матч с командой Чехии (7:2) на Кубке Первого канала из-за повреждения.

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«Капризов сейчас сказал, что с ним всё нормально. Доктора его посмотрят. Надеемся, он сможет сыграть в следующем матче», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

В третьем периоде встречи Кубка Первого канала сборных России и Чехии удаление до конца матча заработал защитник чехов Давид Мусил. Мусил некрасиво сыграл против форварда российской команды. Чешский игрок срубил Кирилла в центре площадки. Инцидент спровоцировал небольшую стычку.

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