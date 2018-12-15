Шестёркин будет защищать ворота сборной России в матче с Финляндией

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв после победы в матче с Чехией (7:2) рассказал о выборе вратаря российской команды на заключительный матч Кубка Первого канала. Завтра, 16 декабря, сборная России сыграет с командой Финляндии. Игра состоится в Санкт-Петербурге на футбольном стадионе.

«С финнами сыграет Шестёркин. Сорокин сыграл два матча подряд, потому что хотели дать возможность сыграть Шестёркину в Санкт-Петербурге», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Счёт на пятой минуте первого периода открыл Василий Токранов. Спустя 53 секунды Доминик Кубалик восстановил равновесие. Следующие пять шайб забросили российские игроки. Последовательно отличились Николай Прохоркин, Андрей Локтионов, Кирилл Капризов и Андрей Кузьменко (дважды). На 53-й минуте защитник Давид Мусил заработал удаление до конца матча, однако в меньшинстве отличились чехи — Кубалик оформил дубль. Окончательный счёт установил Локтионов, также ставший автором дубля.